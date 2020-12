VAR zorgt voor rust bij tuchtcommissie, 'maar het blijft onvoorspelbaar'

Als Graziano Pellè op 2 maart 2014 tijdens Feyenoord-Ajax in de 74ste in botsing komt met Joël Veltman, is het in eerste instantie niet duidelijk wat er gebeurt. Scheidsrechter Björn Kuipers mist het incident, maar in de herhaling is duidelijk te zien dat Pellè een elleboogstoot uitdeelt.

Er was nog geen VAR (sinds seizoen 2018/2019 maakt de eredivisie officieel gebruik van dit systeem), dus de Italiaanse spits van Feyenoord kwam ermee weg. Op basis van televisiebeelden werd Pellè echter alsnog geschorst.

Voorheen werden enkele keren per jaar gemiste rode kaarten behandeld door de tuchtcommissie, maar daar is nu geen sprake meer van. "Sinds de videoscheidsrechter (VAR) in Nederland is ingevoerd, zijn er nog geen gemiste rode kaarten geweest. Het kan natuurlijk altijd gebeuren, omdat de VAR tijdens een wedstrijd onder veel tijdsdruk werkt, maar het is nog niet voorgekomen", zo vertelt Jan Henk van der Velden, secretaris van de tuchtcommissie.