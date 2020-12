Elektrische auto nu ook bereikbaar voor particulier, zegt ANWB

Jarenlang reden vooral leaserijders rond in elektrische auto's, geholpen door lage bijtellingstarieven. Voor particulieren was een stekkerauto nog te duur, maar daar is nu verandering in gekomen, stelt de ANWB.

De bond vergelijkt jaarlijks de gemiddelde totale kosten van een nieuwe benzine- en elektrische auto. En die liggen dit jaar heel dicht bij elkaar: 57 cent per kilometer voor elektrisch en 56,4 cent voor benzine. Dat is dan op basis van vier jaar gebruik en 15.000 kilometer per jaar.

Duurdere aanschaf, minder kosten

"Een elektrische auto is duurder in de aanschaf", zegt Marco van Eenennaam, projectleider elektrisch rijden bij de ANWB. "Maar dat verdien je terug door minder onderhoudskosten, minder energiekosten en lagere belastingen." De ANWB vindt het ook positief dat de gemiddelde actieradius van elektrische auto's steeds verder toeneemt: van 205 kilometer in 2018 naar 268 kilometer vorig jaar en 305 kilometer dit jaar.

Het aanbod sluit ook steeds beter aan bij de behoefte van de consument. In de prijsklasse tot 50.000 euro heb je nu keuze uit 31 verschillende auto's. Vorig jaar waren dat er nog 22.

Wat volgens de ANWB nog wel een probleem is, is dat er nog maar weinig kleine, goedkope elektrische auto's zijn, de zogeheten A-klasse-auto's. Ook een tegemoetkoming zou schelen. "Er was dit jaar wel een aanschafsubsidie, die de meerkosten van elektrisch ongeveer halveert. Maar die subsidiepot was binnen een week leeg", zegt Van Eenennaam. "Die pot moet echt groter. Veel mensen hikken nu nog tegen de prijs aan."

Verbod in 2030

Er rijden nu bijna 145.000 elektrische auto's rond in Nederland. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Maar op een totaal wagenpark van rond de 9 miljoen auto's is het aandeel e-auto's nog steeds relatief klein.

De overheid is van plan om in 2030 de verkoop te verbieden van auto's die op fossiele brandstoffen rijden. Om dat doel te halen, moet er volgens de ANWB een aanschafsubsidie blijven bestaan. Ook moeten er meer betaalbare modellen komen en moet er een ruime tweedehands markt ontstaan.