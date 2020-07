Twente ontsnapt in spectaculaire slotfase aan nederlaag tegen RKC

FC Twente en RKC hebben er in Enschede een doelpuntenfestijn van gemaakt. Beide ploegen rekenden zich tijdens een onwaarschijnlijke slotfase met drie goals in de laatste zes minuten rijk, maar een winnaar kwam er desondanks niet (3-3).

Twente was het seizoen uitstekend begonnen, met een zeer verdienstelijke remise tegen grootmacht PSV en een keurige zege in Groningen. Kanttekening was dat de noorderlingen in dat duel wel twee keer rood kregen.

Wat dat betreft was de partij tegen RKC een betere graadmeter voor de huidige stand van zaken. Beide ploegen speelden vorig seizoen nog een niveau lager. En Twente had nog een rekening te vereffenen na een grote nederlaag in Waalwijk dit voorjaar.

Ongekende klasse

Het initiatief lag echter bij de bezoekers, waar het zelfvertrouwen na twee nederlagen bepaald geen deuk had opgelopen. De openingstreffer halverwege de eerste helft was van ongekende klasse. Vlot combinerend schoof Anas Tahiri uiteindelijk de 0-1 binnen.

Na rust drong Twente aan. Haris Vuckic kreeg wat ruimte en vond een gaatje in de verre hoek. De bezoekers kwamen deze mentale dreun echter snel weer te boven door via Ingo van Weert opnieuw de leiding te grijpen.