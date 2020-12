Giroud is de held van de avond, Lang maakt eerste CL-doelpunt

Eerder op de avond verzekerde Krasnador zich door een 1-0 zege op Rennes van een ticket voor de Europea League. De ploeg van oud-Feyenoorder Tonny Vilhena is door de winst derde geworden in groep E, en op onderling resultaat zijn de Fransen daarom nu al geklopt.

Zowel Chelsea als Sevilla was al zeker van een plaats in de achtste finales. Luuk de Jong bleef voor Sevilla de hele wedstrijd op de bank. Hakim Ziyech mocht halverwege de tweede helft invallen.

Olivier Giroud is de grote ster van de avond in groep E van de Champions League. De speler van Chelsea maakte maar liefst vier doelpunten in de wedstrijd tegen Sevilla (0-4). Giroud is de eerste speler van Chelsea die dat in een Champions League-wedstrijd voor elkaar krijgt.

In groep F had Borussia Dortmund aan de 1-1 tegen Lazio genoeg om de achtste finales te halen. Dortmund moest de klus tegen Lazio zonder superspits Erling Haaland klaren, de 20-jarige kampt met een hamstringblessure en is voorlopig uitgeschakeld.

Vlak voor rust leek dat de ploeg uit Duitsland niet veel uit te maken, Raphaël Guerreiro maakte de 1-0. Maar na rust maakte Ciro Immobile vanaf de stip de gelijkmaker voor Lazio.

Onderlinge strijd

In Brugge kreeg de club van Noa Lang FC Zenit op bezoek. Het bleek een makkelijk avondje te worden, Brugge stuurde de Russen terug naar huis met lege handen.

In de laatste wedstrijd van de groepsfase, volgende week dinsdag, is het erop of eronder voor zowel Club Brugge als Lazio. In een onderling duel strijden de ploegen om het laatste ticket voor de knock-outfase van de Champions League.