Franse oud-president Giscard d'Estaing (94) overleden

Giscard d'Estaing werd enkele weken geleden opgenomen in een ziekenhuis in Tours met een verminderde hartfunctie. Volgens de stichting die zijn naam draagt is hij overleden aan de gevolgen van covid-19. Hij overleed woensdag thuis in het plaatsje Loir-et-Cher, niet ver van Tours.

Voormalig president van Frankrijk Valéry Giscard d'Estaing is overleden, melden Franse media. Hij was 94 jaar.

In september was hij ook al in een ziekenhuis in Parijs behandeld aan een longinfectie.

Hervormingen

De in 1926 geboren Giscard d'Estaing was president van Frankrijk van 1974 tot 1981. Hij stond bekend als een liberaal politicus en hij voerde diverse hervormingen door. Tijdens zijn presidentschap kwamen er onder meer nieuwe wetten voor echtscheiding, abortus en geboortebeperking. Ook werd de doodstraf afgeschaft.

Nadat hij in 1981 de verkiezingen had verloren van de sociaal-democraat François Mitterrand werd Giscard d'Estaing wijnboer, maar hij bleef ook politiek actief. Zo was hij voorzitter van de Conventie voor de Toekomst van de Europese Unie, die in 2004 een Europese grondwet opstelde.

Sinds 21 januari 2017 was hij de langstlevende oud-president van Frankrijk.