Baby geboren uit ingevroren embryo van 27 jaar oud

Ze had ook 27 jaar geleden geboren kunnen worden of in de jaren daaropvolgend: Molly Gibson, de blakend gezonde dochter van Tina en Ben Gibson uit de Amerikaanse staat Tennessee. Maar ze is een maand oud, en werd geboren uit een ingevroren embryo uit oktober 1992.

Baby Gibson verbreekt hiermee het record van haar eigen zus, Emma, die in november 2017 werd geboren uit een 24 jaar oude embryo, aldus CNN.

De ouders van Molly en Emma zeggen tegen de Amerikaanse nieuwszender geen belang te hechten aan de wereldrecords. "We zijn ontzettend blij met de baby, net als met Emma. Grappig is het wel, dat we nu weer een wereldrecord verbreken", aldus Tina Gibson.

Beide dochters zijn geboren met hulp van speciaal geboorteprogramma van het National Embryo Donation Center, een non-profitorganisatie die ingevroren embryo's opslaat. Stellen die besluiten om hun ingevroren embryo's niet te gebruiken, kunnen deze afstaan voor gezinnen die de embryo's adopteren. Deze worden vervolgens geplaatst in de baarmoeder van de adoptiemoeder.