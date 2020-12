Paris Saint-Germain zorgt voor spanning door zege bij United

In de tweede helft liep het alsnog mis voor de Engelsen. Een minuut nadat Marquinhos PSG opnieuw op voorsprong had geschoten, mocht Fred alsnog inrukken na zijn tweede gele kaart. In de blessuretijd besliste Neymar met zijn tweede goal de wedstrijd.

Paris Saint-Germain heeft de hoop op overwintering in de Champions League levend gehouden. De verliezend finalist van vorig seizoen moest winnen bij Manchester United en dat lukte: 1-3. Met nog één wedstrijd te gaan staan er nu drie clubs op 9 punten in groep H.

Spektakel in Turkije

Eerder op de avond maakten de twee andere clubs in de poule, Basaksehir en RB Leipzig, er een spektakelstuk van. De Duitsers zegevierden met 3-4 door een goal in blessuretijd van oud-Groningenspits Alexander Sørloth.

Leipzig dacht door goals van Yussuf Poulsen en Nordi Mukiele met een (verdiende) 2-0 voorsprong te gaan rusten, maar met een mooi schot in blessuretijd van de eerste helft gaf Irfan Kahveci de Turken weer hoop.

De bezoekers bleven in de tweede helft sterker en met een schot in de korte hoek zorgde Dani Olmo voor de 1-3. Even later krulde Kahveci plots de 2-3 binnen. Er volgde hectiek voor beide doelen, met opnieuw succes voor Kahveci: hij scoorde uit een vrije trap via de onderkant van de lat.

Toch was de hattrick van Kahveci niet voldoende voor een punt. Sørloth kopte in de 90ste minuut op de lat, maar had twee minuten later met een afstandsschot wel succes.