Barcelona blijft ongeslagen, 750ste goal voor Ronaldo

FC Barcelona en Juventus waren in groep G al zeker van een plaats in de knockout-fase. Bij Barcelona kreeg Lionel Messi rust en mocht Frenkie de Jong na rust invallen. De formatie van Ronald Koeman, tot nu toe foutloos in de Champions League, had geen enkele moeite met het Hongaarse Ferencváros: 0-3.

Het verschil was in de eerste helft al gemaakt. Antoine Griezmann, Martin Braithwaite en Ousmane Dembélé (penalty) tekenden voor de doelpunten. Het doelpunt van de Fransman, die de bal van achter zijn standbeen binnenwerkte, was van grote schoonheid.