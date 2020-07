Ajax heeft één helft moeite met VVV, maar wint toch met ruime cijfers

Bekijk in de carrousel de reacties na VVV-Ajax:

Dinsdag spelen de Amsterdammers de eerste wedstrijd in de play-offs van de Champions League. Op Cyprus neemt Ajax het op tegen Apoel Nicosia.

In de tweede helft combineerde Ajax makkelijker en zorgden Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar en David Neres voor een 4-1 zege. Evert Linthorst maakte vlak voor tijd nog een eretreffer voor VVV.

Ajax heeft in Venlo een ruime overwinning geboekt op VVV. In een moeizame eerste helft brak Hakim Ziyech de ban door Ajax vlak voor rust op voorsprong te schieten.

Joël Veltman en David Neres begonnen zaterdag in tegenstelling tot afgelopen dinsdag tegen PAOK, in de derde voorronde van de Champions League, op de bank. Quincy Promes kreeg een kans in de basis, maar speelde geen gelukkige wedstrijd.

Grote kans voor Promes

Na een klein half uur kreeg hij een grote kans, maar Promes raakte, oog in oog met VVV-keeper Thorsten Kirschbaum, de bal verkeerd.

Vijf minuten voor rust moest Promes het veld verlaten met een scheenbeenblessure, die hij eerder in de wedstrijd had opgelopen na een overtreding van Linthorst. De ernst van zijn blessure is niet bekend.