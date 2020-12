Zeeuwse gemeenten liquideren jeugdzorgorganisatie; lot 1100 kinderen onzeker

In Zeeland verdwijnt een grote jeugdbeschermingsorganisatie die 700 gezinnen met in totaal 1100 kinderen met ernstige problemen begeleidt. Alle dertien Zeeuwse gemeenten hebben per 1 januari het contract met Intervence opgezegd.

Zo'n zestig medewerkers van Intervence begeleiden in Zeeland kinderen en jongeren die met jeugdbescherming en jeugdreclassering te maken krijgen. Die begeleiding moet per 1 januari door andere organisaties worden overgenomen.

De gemeenten hebben nog geen verklaring gegeven voor het opzeggen van het contract met Intervence.

Zorgen

Jeugdzorg Nederland maakt zich grote zorgen. Volgens de brancheorganisatie laten de gemeenten het financiële belang zwaarder wegen dan het belang van kwetsbare kinderen en gezinnen. "Mogelijk kiest u daarmee voor de goedkoopste oplossing voor de gemeenten op korte termijn; de rekening zal later alsnog betaald moeten worden", schrijft Jeugdzorg Nederland.

Jeugdzorg vraagt zich af of er per 1 januari andere hulpverleners voor de honderden cliënten van Intervence beschikbaar zijn. En als die er al zijn, is het de vraag of ze genoeg tijd hebben.

Jeugdzorg Nederland waarschuwt: "We hebben de afgelopen jaren al een aantal belangrijke jeugdzorgorganisaties in Nederland zien wegallen. De situatie was steeds anders, maar de gevolgen zijn overal hetzelfde: jongeren en gezinnen vallen tussen wal en schip met alle gevolgen van dien, omdat de financiële belangen belangrijker worden geacht dan continuïteit en kwaliteit van zorg. Het leidt uiteindelijk nooit tot goedkopere jeugdzorg, wel tot spanningen, verslechterde thuissituaties en meer schrijnende verhalen."

Staking

Intervence vindt dat minister Dekker en staatssecretaris Blokhuis moeten optreden, vanwege de ernstige gevolgen. Vakbond FNV heeft voor aanstaande dinsdag bij Intervence een staking aangekondigd, meldt Omroep Zeeland.

De OR van Intervence waarschuwt dat medewerkers op zoek zullen gaan naar een andere baan en mogelijk de hele jeugdzorg vaarwel zeggen. "Dit zal leiden tot een enorm verlies van kennis, expertise en kwaliteit. De gevolgen zijn niet te overzien. Gezinnen gaan zweven en raken uit beeld."