Weer geen zege Feyenoord, wel eerste puntenverlies Utrecht

Feyenoord is er ook in de derde wedstrijd van het eredivisieseizoen niet in geslaagd te winnen. De Rotterdamse ploeg van coach Jaap Stam kwam tegen FC Utrecht niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Utrecht verloor na twee overwinningen de eerste punten.

Meerdere Rotterdammers maakten er in de eerste helft een potje van. Sam Larsson was er een van. De Zweed verspeelde de bal aan de pijlsnelle Issah Abass, die van eigen helft opstoomde, Eric Botteghin omspeelde en voordat Rick Karsdorp kon ingrijpen, schoof hij de bal in de 9de minuut langs doelman Kenneth Vermeer in de hoek.