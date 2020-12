LeBron James blijft twee seizoenen langer bij Lakers

LeBron James heeft zijn contract verlengd bij Los Angeles Lakers. Hij blijft tot en met 2023 bij de club, waarmee hij afgelopen seizoen de titel in de NBA veroverde.

James, die deze maand 36 jaar wordt, tekende in 2018 een vierjarig contract bij de Lakers ter waarde van zo'n 127 miljoen euro. Het laatste seizoen (2021/2022) was optioneel, maar is nu omgezet in een contract met nog een jaar erbij. De verlenging heeft een waarde van 70 miljoen euro.

In 2021 begint James aan zijn achttiende seizoen in de NBA en is de nummer drie op de eeuwige topscorerslijst met 34.241 punten. Hij heeft Kareem Abdul-Jabbar (38.387) en Karl Malone (36.928) nog boven zich.