Singapore staat als eerste land verkoop van kweekkip toe

Inwoners van Singapore kunnen binnenkort kipnuggets eten die niet van geslachte kippen zijn gemaakt, maar zijn gekweekt in een bioreactor. Als eerste land ter wereld heeft de Aziatische stadstaat toestemming gegeven voor de verkoop van een vorm van kweekvlees. Het gaat om het Amerikaanse bedrijf Eat Just dat z'n chicken bites aan de man mag brengen.

Wanneer de nuggets precies te verkrijgen zijn is nog onbekend, net als wat een portie gaat kosten. Volgens Eat Just zal de prijs te vergelijken zijn met die van echt kippenvlees van goede kwaliteit.

In eerste instantie zal één restaurant de kweekkip verkopen. Daarna volgen andere restaurants en weer later supermarkten, hoopt Eat Just. Het bedrijft verwacht dat de gekweekte kip op termijn goedkoper is dan vlees van geslachte kippen.

Dat Singapore het kweekvlees nu heeft goedgekeurd voor verkoop, is deels ingegeven door de coronapandemie. Het land wil minder afhankelijk zijn van de import van voedsel en in 2030 30 procent van de voedselbehoefte in eigen land produceren. Nu is dat 10 procent.

Serum van ongeboren kalfjes

Lange tijd was de discussie bij kweekvlees of je het wel volledig diervriendelijk zou kunnen noemen. In de beginjaren van de ontwikkeling van kweekvlees werd voornamelijk gebruik gemaakt van zogenoemd foetaal kalfsserum.

Kweekvlees wordt gemaakt van stamcellen van dieren. Die cellen kunnen op zich gewonnen worden zonder een dier te doden, maar vervolgens moeten de stamcellen uitgroeien tot vlees. Daarvoor is een serum nodig, en daarvoor is het bloed van ongeboren kalfjes uitermate geschikt.

Na de slacht van de moederkoe, wordt de foetus verwijderd. Terwijl de foetus nog in leven is, wordt via een naald in het hart het bloed verwijderd, dat de basis vormt voor foetaal kalfsserum.

Omdat één van de doelen van kweekvlees juist het tegengaan van dierenleed is - naast de nadelige effecten die het houden van levend vee heeft op het klimaat - zijn bedrijven hard op zoek naar alternatieven voor foetaal kalfsserum. Eat Just claimt daarmee succes te hebben en een plantaardig serum te hebben gevonden.

En dat is niet alleen goed voor de diervriendelijkheid, maar ook voor de portemonnee. Waar een gekweekte kipnugget in 2018 50 dollar gekost zou hebben, zou die prijs nu 40 keer lager liggen.

Eerste kweekburger komt uit Nederland

Voordat kweekvlees in Nederland te verkrijgen is, zal het nog wel even duren; deskundigen schatten minstens een jaar of vijf. Begin dit jaar debatteerde de Tweede Kamer erover. Een meerderheid vind kweekvlees een goed alternatief voor conventioneel vlees, mits er geen foetaal kalfsserum gebruikt wordt.

De minister van Landbouw zou een actievere rol zou moeten spelen bij het stimuleren van de ontwikkeling van kweekvlees, vinden sommige partijen. Volgens minister Schouten kan de markt het echter prima zelf af.