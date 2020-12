Heemskerk mist kwalificatiestrijd door verplichte quarantaine

Femke Heemskerk kan niet deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden die deze week in Rotterdam gehouden worden. De zwemmers gaan van donderdag tot en met zondag op jacht naar limieten voor de Olympische Spelen en tickets voor de EK in Boedapest in mei 2021.

De 33-jarige Heemskerk moet de komende dagen in quarantaine omdat haar man positief is getest op het coronavirus. Zelf testte ze in oktober al positief op het virus, dat was anderhalve week voor de International Swimming League (ISL) van start zou gaan.

Uiteindelijk testte Heemskerk vlak voor het toernooi negatief en kon ze alsnog afreizen naar Hongarije voor het lucratieve toernooi. Het toernooi in Rotterdam is voor de zwemmers het eerste grote evenement op de langebaan in negen maanden.