Deelscooter is groene belofte, maar vaak ook overlastgever

Vooral het verkeerd parkeren van de scooter leidt tot ergernis bij bijvoorbeeld omwonenden. Deelscooters hoeven na gebruik niet naar een centraal punt te worden teruggebracht. De gebruiker kan het vervoersmiddel, binnen het servicegebied van de aanbieder, parkeren waar hij maar wil. Dat is handig voor de klant, maar gemeenten krijgen naar eigen zeggen klachten over voertuigen die midden op de stoep worden achtergelaten of dubbel geparkeerd staan.

Je ziet ze op steeds meer plekken: elektrische deelscooters. Je huurt zo'n scooter via een app, betaalt per minuut en kunt hem achterlaten waar je wilt. Veel gemeenten zien het als een nuttige en duurzame aanvullende vorm van vervoer, maar er zijn ook klachten.

Sinds dit voorjaar kan in Groningen gebruik worden gemaakt van de dienst. Inmiddels rijden er bijna 500 scooters rond en dat leidt tot overlast, zegt de gemeente.

Ook hier zijn er vooral klachten over scooters die overal worden neergezet. "Je ziet ze op straat, op de stoep en in het plantsoen", zegt wethouder Broeksma (GroenLinks). "Dat zijn de plekken waar ze geparkeerd moeten worden, want je mag ze niet op privéterrein parkeren. Maar ze staan in onze openbare ruimte waar we trots en zuinig op zijn. Dat vinden we een probleem."

Behalve dat de scooters verkeerd geparkeerd worden komen er ook meldingen binnen van mensen die er dronken op rondrijden, zegt Broeksma.

Op dit moment kan de gemeente weinig doen om de overlast aan te pakken en Groningen wil de deelscooter niet verbieden. Het voertuig kan namelijk bijdragen aan duurzamere mobiliteit in de stad. Daarom komt er een vergunning voor aanbieders van deelvoertuigen.

Niet meer 's nachts

Volgend jaar wil Groningen per vergunning regelen dat er maximaal twee aanbieders gezamenlijk 300 scooters mogen verhuren, gaat de minimumleeftijd van 16 naar 18, mag er 's nachts niet meer op worden gereden en krijgen de scooters vaste parkeerplekken. De gemeenteraad praat vanavond over de voorwaarden voor de vergunning.

De grootste aanbieder van scooters in Groningen, GO Sharing, denkt dat een vergunning de wildgroei aan aanbieders kan beteugelen. Het bedrijf vindt wel dat er meer voertuigen moeten worden toegelaten. "Klanten zullen in de app minder voertuigen tegenkomen waardoor ze terugvallen op hun eigen vertrouwde voertuig, een auto of scooter", zegt Lloyd Drop namens de aanbieder. "Op deze manier wordt de transitie van eigen vervoer naar gedeeld vervoer vertraagd."

GO Sharing probeert het parkeerprobleem zelf ook aan te pakken. De klant moet na de rit een foto sturen van de geparkeerde scooter. Als blijkt dat de scooter verkeerd geparkeerd staat krijgt de klant een waarschuwing, de tweede keer een boete en de bij de derde fout geparkeerde scooter mag de klant geen gebruik meer maken van de service. In heel Nederland heeft het bedrijf 3200 voertuigen rondrijden, het aantal mensen wat op de zwarte lijst staat is op twee handen te tellen.