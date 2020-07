AZ en Groningen zijn in Den Haag van goede wil, maar scoren niet

Bekijk de samenvatting van AZ-FC Groningen: 0-0 - NOS

AZ en FC Groningen zijn in Den Haag niet verder gekomen dan een gelijkspel. In een slechts bij vlagen leuk duel kwamen de ploegen niet tot scoren: 0-0. De Alkmaarders hebben dit seizoen na zeven officiële duels nog geen tegendoelpunt gekregen. Doan heeft 'hoofdpijn' FC Groningen zag Ritsu Doan in de warming-up afhaken wegens "hoofdpijn". Tenminste, dat was de lezing van trainer Danny Buijs. Er is namelijk ook een scenario denkbaar waarin de Japanse aanvaller op het laatste moment afhaakte, omdat een transfer aanstaande is (PSV?). Zonder de geblesseerde Stijn Wuytens en Ron Vlaar, die in het defensieve centrum door Pantelis Hatzidiakos en Teun Koopmeiners werden vervangen, had AZ voor rust moeite het spel te maken. Dat was mede door toedoen van de bezoekers, die de veldbezetting goed voor elkaar hadden.

Buijs over afwezige Doan: 'Hij had hoofdpijn' - NOS

Toch had AZ twee keer via Oussama Idrissi best op voorsprong mogen komen. De aanvaller miste precisie bij de afronding van zijn riante schietkansen. Ajdin Hrustic rook voor Groningen aan de voorsprong, nadat zijn geplaatste schot door doelman Marco Bizot werd gekeerd. Het ietwat saaie schouwspel in Den Haag werd er in de tweede helft niet fraaier op. AZ en Groningen waren weliswaar van goede wil, maar verzorgd voetbal en kansen waren schaars.

Groningen-linksback Amir Absalem is gehavend na een botsing met AZ-speler Jonas Svensson - VI Images