Messi krijgt 600 euro boete voor tonen shirt Maradona

Lionel Messi heeft een boete van 600 euro gekregen voor zijn eerbetoon aan Diego Maradona. De sterspeler van Barcelona trok zondag zijn shirt uit nadat hij had gescoord tegen Osasuna. Onder het shirt van Barcelona droeg Messi een shirt met rugnummer 10 van Newell's Old Boys, de club waar Maradona in 1993 een jaartje speelde en waar Messi tot zijn dertiende ook voor uitkwam.

Messi, die per jaar meer dan 100 miljoen euro verdient, kreeg in de wedstrijd al een gele kaart voor het uittrekken van zijn shirt en wordt nu dus ook beboet door de Spaanse bond. "We hebben veel begrip voor dit eerbetoon, maar volgens de regels moet een speler bestraft worden als hij zijn shirt uittrekt bij het vieren van een doelpunt, ongeacht het motief."