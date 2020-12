Oostenrijk weert nu toch buitenlandse ski-toeristen

De Oostenrijkse skigebieden gaan in de kerstvakantie open, maar voor veruit de meeste buitenlanders wordt het onmogelijk om dan in Oostenrijk te gaan skiën. Dat is het gevolg van maatregelen die kanselier Kurz vandaag bekendmaakte.

Van alle Alpenlanden wil alleen Zwitserland buitenlandse skiërs nog min of meer vrij baan geven, ondanks druk van Duitsland, Frankrijk en Italië om de skigebieden te sluiten. Nederlanders kunnen daar dus nog gaan skiën, maar moeten bij terugkeer wel tien dagen in quarantaine.

Vorige week verzette Oostenrijk zich nog fel tegen een skiverbod, maar Kurz is de andere Europese landen toch nog tegemoetgekomen. Hij maakte bekend dat de skigebieden op 24 december open gaan, maar dat restaurants, hotels en andere toeristenaccommodaties tot 7 januari dicht blijven.

Quarantaine

Bovendien moeten buitenlanders uit landen met meer dan honderd besmettingen per 100.000 inwoners na aankomst in Oostenrijk tien dagen in quarantaine. Dat geldt voor bijna alle Europese landen, inclusief Nederland, Duitsland en Frankrijk.

In de praktijk komt dit erop neer dat bijna alleen Oostenrijkers er met de Kerstdagen kunnen gaan skiën. Kurz benadrukte dat het skiën zelf geen besmettingsgevaar oplevert. "Het is een individuele sport die gedaan wordt in de open lucht."

De Duitse minister van Volksgezondheid zegt dat hij blij is met de nieuwe regels van Oostenrijk. Italië, Duitsland en Frankrijk houden de skigebieden voorlopig dicht of vrijwel dicht. In Frankrijk mogen ze met de Kerstdagen open, maar de skiliften blijven dicht.

Zwitserland verzet zich

Zwitserland blijft zich verzetten tegen de druk van de buurlanden. Gezondheidsminister Alain Berset wil alleen de capaciteit van de skiliften enigszins beperken. Ook de Zwitsers benadrukken dat skiën niet gevaarlijk is. "Het gaat om wat daarna komt, de après-ski. En hier hebben we extreem strenge maatregelen genomen om de risico's te beperken."

Die maatregelen verschillen in Zwitserland per kanton. Vaak komen ze erop neer dat restaurants en bars beperkte aantallen mensen toelaten of vroeg sluiten.

Dat is voor de buurlanden echter lang niet genoeg. Duitsers die uit Zwitserland terugkeren moeten al langer tien dagen in quarantaine, en vandaag kondigde de Franse regering een verplichte quarantaine van een week aan voor Fransen die terugkeren uit de Zwitserse skigebieden. Premier Castex waarschuwde dat daar ook op zal worden gecontroleerd. Ook Italië overweegt een verplichte quarantaine voor burgers die uit Zwitserland terugkeren.

Overigens is er in Frankrijk en Italië ook verzet tegen de sluitingen. De president van de Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes en de departementen Savoye, Isère en Haut-Savoie willen via de rechter openstelling afdwingen.