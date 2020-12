Een jaar lang geen wedstrijd, maar baanrenners zijn 'gedrevener dan ooit'

Net als veel anderen topsporters hebben ook de baanwielrenners al maandenlang geen wedstrijd meer meegemaakt. Maar waar andere sporters het vizier kunnen zetten op een nieuwe wedstrijd, moeten de baanwielrenners nog even geduld hebben.

Het WK in Berlijn eind februari van dit jaar, was de laatste krachtmeting voor toprenners als Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. En de volgende? Eind april 2021, veertien maanden later, de Nations Cup in Engeland. Maar aan motivatie geen gebrek.

Heel hoog niveau

Maar het hoofddoel is helder. "Dat zijn de Olympische Spelen van volgend jaar", zegt Lavreysen. Met die gedachte staat zijn collega Hoogland ook elke dag op: "Ik ben gedrevener dan ooit om elke dag dat hoofddoel na te jagen."

Bondscoach Hugo Haak blikt tevreden terug op de afgelopen acht maanden, ook zonder wedstrijden. "Gelukkig hebben we in Omnisport (de trainingsbaan, red.) goede voorzieningen om de tijd door te komen", zegt Haak.

Aan voorzieningen dus geen gebrek, maar wat moeten sporters zonder de adrenaline van een wedstrijd. Haak weet hoe belangrijk dat is en organiseert daarom onderling wedstrijden. "We hebben de luxe dat we zo'n goed team hebben. Als je al die mannen bij elkaar zet, heb je gewoon een keirin van een heel hoog niveau."