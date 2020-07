Ajax knokt zich dankzij twee benutte penalty's naar play-offs Champions League

Ajax heeft zich ten koste van PAOK Saloniki gekwalificeerd voor de play-offs van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag was in Amsterdam met 3-2 te sterk voor de Grieken. Dat was na de 2-2 in Thessaloniki, vorige week dinsdag, net genoeg.

Dusan Tadic mocht drie keer aanleggen vanaf elf meter. De eerste strafschop ging nog mis, maar de twee daarna benutte hij wel. Diego Biseswar, de enige Nederlander in Griekse dienst, was tweemaal trefzeker voor de bezoekende club en Nicolás Tagliafico zorgde voor de 2-1.

Ajax treft in de play-offs van de Champions League, die de laatste horde zijn richting de hoofdfase, het Cypriotische Apoel Nicosia, dat afrekende met Qarabag FK. De eerste wedstrijd is volgende week dinsdag 20 augustus, de return volgt een week later.

Bewogen eerste helft

Ajax begon dinsdagavond moeizaam tegen PAOK. Het had weliswaar het heft in handen, maar door enkele slordigheden waren de Grieken in de tegenaanval meerdere keren gevaarlijk.

De eerste grote kans na tien minuten was voor Donny van de Beek, maar hij controleerde de bal na een scherpe pass van Hakim Ziyech net niet goed, waardoor PAOK-doelman Alexandros Paschalakis kon redden.

Drie minuten later werd de Johan Cruijff Arena stil toen Biseswar, oud-speler van onder meer Feyenoord, PAOK op voorsprong schoot. De aanvaller stond vogelvrij op de rand van het strafschopgebied en punterde de bal achter André Onana.