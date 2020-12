United komt gelukkig langszij door goal van ex-Roda-speler Danilo

Krasnodar doet goede zaken door via Marcus Berg (oud-speler van PSV en FC Groningen) na 71 minuten de leiding te nemen tegen Stade de Rennes. Bij deze stand zijn de Russen zeker van Europa League-voetbal na de winterstop en zijn de Fransen uitgeschakeld.

In Istanbul is het nog niet gespeeld. Leipzig leek op een veilig marge te komen van 1-3 dankzij Dani Olmo, maar in de 72ste minuut maakt Irfan Kahveci het opnieuw spannend met de 2-3.

Stand Krasnodar-Stade de Rennes: 1-0

Stand Basaksehir-RB Leipzig 2-3