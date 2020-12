Frenkie de Jong op de bank • Vilhena strijdt met Krasnodar om overwintering

De Duitsers nemen met een flinke dosis geluk de leiding tegen Basaksehir (0-1).

Marcel Sabitzer probeert het van vanaf een meter of twintig en ziet zijn schot door twee spelers van richting worden veranderd, waardoor doelman Mert Günok kansloos is.

Bij deze stand is Leipzig in ieder geval zeker van overwintering in de Europa League.

Stand Basaksehir-RB Leipzig: 0-1