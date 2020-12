Slot geniet van grote stappen AZ, maar rekent zich nog niet rijk

Net op tijd voor de ontknoping van de groepsfase in de Europa League. In een groep met Real Sociedad en Napoli heeft AZ met nog twee wedstrijden te gaan alles in eigen hand als het gaat om Europees overwinteren. Donderdag thuis winnen van Napoli, daarna volgende week het nog puntloze HNK Rijeka verslaan en dan is die missie voltooid.

Het ene na het andere coronageval en een reeks wedstrijden met alleen maar gelijke spelen in de eredivisie. Nee, de start van het seizoen was bepaald niet hoe AZ-trainer Arne Slot het voor ogen had. Maar na de roerige eerste maanden is de rust inmiddels terug in Alkmaar. En daarmee ook de resultaten.

"De kansen in deze groep liggen erg dicht bij elkaar, het is van kleine dingen afhankelijk wie er doorgaan", vertelt Slot. "Je kunt er alle berekeningen op loslaten, maar als we van Napoli verliezen liggen we eruit. We weten dat we resultaat moeten halen maar ook als we gelijkspelen hebben we best een goede uitgangspositie. Maar van Rijeka-uit win je ook niet zomaar."

Dat AZ in een groep met de Spaanse koploper en de nummer vijf uit Italië nog meedoet om overwintering, stemt Slot vanzelfsprekend tevreden. "We hebben lang en hard moeten werken met elkaar om dit niveau te bereiken. Twee jaar geleden werden we in de voorronde nog uitgeschakeld door Kairat Almaty uit Kazachstan. Sinds dat moment hebben we constant nieuwe stappen gemaakt."

"Nu moeten we tegen Napoli laten zien dat we een groot aandeel in een wedstrijd kunnen hebben. Net zoals we thuis tegen Sociedad hebben gedaan (0-0, red.). Wij verwachten Napoli partij te kunnen geven en als je dan terugkijkt naar twee jaar geleden is dat een hele mooie ontwikkeling die we als club hebben doorgemaakt."