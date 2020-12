Activisten veroordeeld, politici ontslagen: heeft democratie in Hongkong nog kans?

Chu Hoi-dick, opgestapt parlementslid Hongkong - Nieuwsuur

Demonstraties zijn er nauwelijks meer in Hongkong, activisten worden massaal gearresteerd. Vandaag werden Joshua Wong, Agnes Chow en Ivan Lam veroordeeld voor hun rol bij protesten in Hongkong vorig jaar zomer. Wong kreeg liefst 13,5 maand cel. Ondertussen rapen in het parlement de laatst overgebleven pro-democratische volksvertegenwoordigers hun spullen bij elkaar. Na een nieuwe ronde ontslagen houdt de rest van het pro-democratiekamp in de Wetgevende Raad het voor gezien. "We hebben geen andere keus", zegt vertrekkend parlementariër Lam Cheuk-ting. De verhuisdozen op zijn werkkamer zijn ingepakt. Is de pro-democratie-beweging in Hongkong ten einde? Trekpop van Peking De ontslagen gebeurden op basis van een recent door China opgelegde wet. Die geeft Hongkong de bevoegdheid om parlementsleden die onafhankelijkheid steunen of 'staatsgevaarlijk' zijn, uit hun functie te zetten. Lams beslissing om op te stappen noemt hij een protest tegen die wet en tegen "een systeem dat een ondemocratisch gekozen chief executive, een trekpop van Peking, de macht geeft om democratisch gekozen vertegenwoordigers uit het parlement te zetten".

Quote Iedereen dit dit interview ziet, moet in het achterhoofd houden dat ik niet meer vrij ben om te zeggen wat ik vind. Chu Hoi-dick, opgestapt parlementslid

Afgelopen zomer werd corona aangegrepen als reden om verkiezingen voor de Wetgevende Raad, die de pro-democraten vermoedelijk met afstand zouden winnen, met een jaar uit te stellen. De samenstelling van parlement werd verlengd, maar kort na het uitstel werden meerdere parlementsleden uit hun functie gezet. "De democraten hebben de steun van de meerderheid van het Hongkongse volk", zegt Chu Hoi-dick, die al in september zijn biezen pakte. "Toch krijgen we van de machtshebbers minder zetels dan het pro-Pekingkamp." Strooien met mest Door die beperkte macht waren de democraten altijd al gedwongen om creatief te handelen. Zo strooiden ze eerder dit jaar mest in het parlement, in een poging een omstreden wet te stoppen die belediging van het Chinese volkslied strafbaar zou maken. "Wat kunnen we anders doen om slechte wetgeving tegen te houden?" vraagt Chu zich af. Hij werd vorige maand gearresteerd voor betrokkenheid bij het incident. De wet kwam er alsnog. Chu wacht nog op zijn rechtszaak.

Quote We zijn niet bang, maar proberen wel uit de gevangenis te blijven. Hongkong is geen vrije stad meer. Chu Hoi-dick, opgestapt parlementslid

"De overheid blijft maar dissidenten arresteren, en leiders van het democratische kamp arresteren", zegt Lam, tegen wie nu vijf aanklachten lopen. Zowel hij als Chu zijn zich bewust van de risico's die ze lopen. Risico's die sinds de invoering van de Nationale Veiligheidswet alleen maar zijn toegenomen. Alles kan nu worden uitgelegd als ondermijning van de staatsveiligheid. "Hongkong is sinds de wet geen vrije stad meer", zegt Chu. "Iedereen dit dit interview ziet, moet in het achterhoofd houden dat ik niet meer vrij ben om te zeggen wat ik vind." "We zijn niet bang, maar proberen wel uit de gevangenis te blijven", zegt hij monter. Hij maakt zich vooral zorgen over het lot van al veroordeelde activisten als Wong en Chow. "Ze zullen wellicht oneindig lang achter de tralies belanden. Dat is wat Peking wil." Tegen Wong lopen zeker tien aanklachten, onder meer voor betrokkenheid bij de herdenking in Hongkong van de Tiananmen-protesten eerder dit jaar. Chu: "Men zal vermoedelijk met meer beschuldigingen komen om hun tijd in detentie zo lang mogelijk op te rekken." Ondergronds opereren In de afgelopen maanden zijn meerdere activisten naar het buitenland vertrokken omdat de grond hen te heet onder de voeten werd. "De democratische beweging geleid door Hongkongers in het buitenland, zal een belangrijkere rol gaan spelen", verwacht Chu. "Tegelijkertijd moet de pro-democratiebeweging in Hongkong mogelijk meer ondergronds opereren." Hoe dat er precies zal uitzien, is nog onduidelijk. Maar deelname aan verkiezingen, als die volgend jaar inderdaad zullen plaatsvinden, ligt niet in de lijn der verwachting. Chu: "Op dit moment moeten we onszelf vooral weer hergroeperen, een nieuwe strategie uitzetten."

Quote De gevangenis, marteling of executie, we zijn voorbereid. Dit is niet het einde van de pro-democratiebeweging. Lam Cheuk-ting, opgestapt parlementslid