Britten beginnen met recordsnelheid aan eerste vaccinatieronde

De ontwikkeling van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech duurde slechts tien maanden. Normaal kan zo'n traject tien jaar duren, maar de eerste Britten krijgen het vaccin volgende week al toegediend, zo werd vanochtend bekend. Daarmee is het Verenigd Koninkrijk het eerste land ter wereld dat een klinisch goedgekeurd vaccin in gebruik neemt. Waarom zijn ze daar zo snel, en hoe verloopt het vaccinatietraject?

De Britten lopen nu ongeveer een maand voor op Nederland en de rest van de Europese Unie. Minister De Jonge van Volksgezondheid maakte gisteren bekend dat, als alles meezit, wij rond 4 januari kunnen beginnen met vaccineren. Nederland moet wachten op goedkeuring van het Europees medicijnagentschap EMA. Dat adviseert, mits aan alle eisen is voldaan, uiterlijk 29 december aan de Europese Commissie, die dan kan besluiten tot toelating. In de VS wordt op 10 december beslist over toelating van het Pfizer-vaccin.

Een groot voordeel dat de Britten nu hebben is dat ze uit de Europese Unie zijn gestapt. Ze hoeven hierdoor niet op het EMA te wachten. Minister Hancock van Volksgezondheid verwacht al "vanaf Pasen een terugkeer naar normaliteit". Hij denk dat er komende zomer geen beperkingen meer nodig zijn, zei hij tegen de BBC.

Goed nieuws dus. Maar gaan de Britten niet overhaast te werk?

Nee, zegt het Britse medicijnagentschap MHRA. De organisatie is zorgvuldig en rigoureus te werk gegaan met het beoordelen van het Pfizer-vaccin, zegt directeur June Raine. "Het is niet overhaast gedaan."

Dat beaamt zorgbestuurder Marcel Levi in Nieuws en Co. De Nederlander is directeur van zeven ziekenhuizen in Londen en coördineert de vaccinatiecampagne voor Noord- en Centraal-Londen. De Britse registratieautoriteiten kijken net als het EMA al langer mee met het onderzoek van Pfizer/BioNTech. "De MHRA is een solide organisatie", zegt Levi. "Daar werken mensen van naam en faam. Die laten zich niet dwingen door politici en andere mensen om een uitspraak te doen waar ze niet achter staan. Daar is goed naar gekeken."

Wie krijgen het vaccin nu als eerst toegediend?

In het Verenigd Koninkrijk is veel discussie geweest over de volgorde van vaccineren. Volgens gezondheidsminister Hancock wordt waarschijnlijk begonnen met mensen die in verpleeghuizen wonen. Eerder werd verondersteld dat ziekenhuispersoneel als eerste ingeënt zou worden. Zij staan nu op de tweede plek, gevolgd door mensen van boven de 80.