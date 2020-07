Huntelaar helpt Ajax met gelukkig doelpunt aan goede uitgangspositie

Klaas-Jan Huntelaar was na de 2-2 ook dicht bij de 3-2 voor Ajax - Pro Shots

Ajax heeft de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League niet weten te winnen. In Griekenland eindigde een vermakelijk duel met PAOK Saloniki in een 2-2 gelijkspel. Hakim Ziyech en Klaas-Jan Huntelaar tekenden voor de Amsterdamse treffers, maar kregen daarbij allebei hulp van een Griekse tegenstander. Iets andere opstelling Trainer Erik ten Hag wijzigde zijn opstelling op één positie ten opzichte van het competitieduel met Vitesse (2-2). Noussair Mazraoui speelde op het middenveld in plaats van Razvan Marin. Kasper Dolberg kreeg opnieuw de kans in de spits, terwijl onder meer Quincy Promes en David Neres op de bank begonnen.

De spelers van Ajax vieren de openingstreffer van Hakim Ziyech - Pro Shots

Ajax begon goed aan de wedstrijd en kwam na tien minuten op voorsprong. Een vrije trap van Ziyech verdween via het hoofd van PAOK-verdediger Dimitris Giannoulis in het doel. Ziyech kreeg het doelpunt wel op zijn naam. Twee tegengoals in zes minuten Na die uitstekende start leek er niets aan de hand voor Ajax, maar PAOK wist het tij te keren. Uitgerekend Giannoulis stond aan de basis van de gelijkmaker. Op aangeven van oud-Feyenoorder Diego Biseswar bediende hij Chuba Akpom, die doelman André Onana kansloos liet. Na de Griekse treffer was Ajax het even kwijt. Zes minuten na de 1-1 kwam PAOK op voorsprong. De Braziliaanse verdediger Léo Matos kon een vrije trap van Biseswar binnenkoppen. Ajax mocht daarna van geluk spreken dat het zonder verdere schade de rust haalde. PAOK miste in het restant van de eerste helft twee grote kansen.

Noussair Mazraoui (links) en Daley Blind balen na de 2-1 van PAOK - Pro Shots

Vroeg in de tweede helft kreeg Ziyech een grote kans om Ajax weer naast PAOK te schieten. De Marokkaans international kon in het strafschopgebied vrij uithalen, maar schoot hoog over. Opnieuw rommelige goal Ajax Toch viel even later, op kolderieke wijze, de gelijkmaker. PAOK-verdediger Fernando Varela schoot van dichtbij op Huntelaar, die zo voor de 2-2 tekende. Het was voor Huntelaar, die na een half uur de geblesseerde Dolberg had vervangen, zijn negentiende Europese treffer in het shirt van Ajax.

In het restant van de wedstrijd leek PAOK moegestreden en had Ajax het betere van het spel. De Amsterdammers wisten echter niet meer te scoren, al kwamen met name Huntelaar en invaller Marin nog dichtbij. Volgende week return Desondanks lijkt Ajax met een prima uitgangspositie toe te kunnen leven naar de return, volgende week dinsdag in de Johan Cruijff Arena. Bekijk in de videocarrousel hieronder de reacties van Erik ten Hag en Klaas-Jan Huntelaar.