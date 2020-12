VN: 2020 wordt in Europa warmste jaar ooit gemeten

2020 lijkt in Europa het warmste jaar te worden sinds de temperatuurmetingen halverwege de 19e eeuw begonnen. Ook in het zuidwesten van de Verenigde Staten, delen van Midden- en Zuid-Amerika en delen van China was het extreem warm. Wereldwijd wordt het een van de drie warmste jaren, stelt de WMO, de meteorologische organisatie van de VN, in een rapport.

Tot nu toe is 2016 wereldwijd het warmste jaar. De zes jaren vanaf 2015 horen alle tot de zes warmste ooit.

Ook in andere opzichten is 2020 volgens de WMO voor het klimaat een extreem jaar, met bijvoorbeeld extreem smeltend ijs bij de Noord- en de Zuidpool. Onder de tientallen voorbeelden van extreme ontwikkelingen noemt de WMO dat in Death Valley in Californië de hoogste temperatuur op aarde in tachtig jaar gemeten werd (54,4 graden), dat de branden in Californië en Colorado heviger waren dan ooit tevoren en dat in Siberië tijdens een hittegolf in juni een recordtemperatuur van 38 graden werd bereikt.

Virtuele klimaattop

Het rapport is gepresenteerd aan de vooravond van een virtuele klimaattop. Die wordt op 12 december gehouden in Parijs, op de vijfde verjaardag van het klimaatakkoord van Parijs. Daar werd het doel vastgelegd om de temperatuur niet meer dan 1,5 graad te laten stijgen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Dit jaar is het op aarde gemiddeld 1,2 graad warmer dan halverwege de 19e eeuw en volgens de VN is de kans minstens 1 op 5 dat de anderhalve graad temperatuurstijging al in 2024 wordt gehaald.

Naar aanleiding van het rapport roept VN-secretaris-generaal Guterres de wereldleiders op een eind te maken aan "de oorlog tegen de natuur". "De mensheid is oorlog tegen de natuur aan het voeren", zegt hij. "Dat is zelfmoord. Apocalyptische branden, overstromingen en orkanen zijn in toenemende mate het nieuwe normaal."

Guterres zei verder dat de wereld de klimaatverandering niet kan stoppen "zonder het leiderschap van de Verenigde Staten".