FC Utrecht spoelt Europese kater weg met sterke comeback tegen ADO

FC Utrecht is het seizoen begonnen met een spectaculaire overwinning bij ADO Den Haag. Wederom leken de Domstedelingen gebukt te gaan onder de hoge verwachtingen, maar nu knokten ze zich uit geslagen positie knap terug (2-4).

Het elftal van John van den Brom blameerde zich in de voorronde van de Europa League tegen het bescheiden Zrinjski Mostar, een dreun die zijn uitwerking ook zondag nog even kende. Ook al was het begin nog wel aardig, al snel voerde ADO Den Haag de regie in eigen stadion.

ADO trad aan zonder architect Abdenasser El Khayati, die vanwege een gewenste transfer naar Qatar buiten de selectie werd gelaten. Maar het linkerbeen van Aaron Meijers bleek een uitstekend alternatief voor de dode spelmomenten. Eerst krulde hij een vrije trap achter Maarten Paes na knullig hands van Emil Bergström, kort daarna vond hij met een corner het hoofd van Erik Falkenburg (2-0).

Jensen gepasseerd

Paes dus tussen de palen bij Utrecht, want David Jensen werd na zijn geblunder van afgelopen donderdag gepasseerd. Maar niet alleen de keeper stond ter discussie, ook in de aanval besloot Van den Brom met de vrees voor een nieuwe blamage snel in te grijpen.

Gyrano Kerk had via de rug van Robert Zwinkels al voor de 2-1 gezorgd, toen Justin Lonwijk plaats moest maken voor Issah Abass. En nadat Kerk met wat mazzel de graaiende Zwinkels voor een tweede keer te snel af was, moest ook de gefrustreerde Václav Cerny met geel op zak het veld ruimen voor Nick Venema.