Wachten op je medische keuring: 'Contact met CBR is dramatisch'

Geen gehoor als je belt, verwisselde persoonsgegevens en uiteindelijk soms pas na een jaar je rijbewijs: het liep de laatste jaren niet goed bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Vooral mensen die een medische keuring moesten ondergaan voor ze konden afrijden, waren veel tijd en geld kwijt. Eind dit jaar zouden de problemen zijn opgelost.

"Contact met het CBR is dramatisch", zegt Marvin. Hij moest anderhalf jaar wachten op het verlengen van zijn rijbewijs, omdat het heel lang duurde voor zijn medische keuring was afgerond. Hij is voor zijn bewegingsvrijheid erg afhankelijk van zijn auto, omdat hij een zeldzame chromosoomafwijking heeft: "De impact van dat ik geen rijbewijs heb gehad, is best wel drastisch: namelijk dat ik veelal thuis heb gezeten. Nog voor corona begon."

Het CBR beloofde dat dit soort problemen eind 2020 zouden zijn opgelost. Of dat gelukt is? Legt NOS op 3 je uit in de video hieronder.