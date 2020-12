Belg rijdt rond met 1,2 miljoen euro in bestelauto

Een man uit België is aangehouden omdat hij in een verborgen ruimte in zijn bestelauto 1,2 miljoen euro had verstopt. De 29-jarige man werd maandag aangehouden in Den Haag.

Agenten in burger wilden de auto controleren, maar de bestuurder wilde het portier niet openen en ging ervandoor. Een agent die voor de auto stond, kon nog net op tijd opzijspringen.

Even verderop werd de man door de politie klemgereden. In de verborgen ruimte lag een grote boodschappentas vol bankbiljetten, met een totale waarde van 1,2 miljoen euro.

De Belg wordt verdacht van witwassen en poging tot doodslag.