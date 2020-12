PostNL bereikt maximale bezorgcapaciteit, pakketjes blijven liggen bij webshops

PostNL zegt in een week tijd een recordaantal van tien miljoen pakketten te hebben bezorgd. Door die topdrukte moet het bedrijf nu wel webshops en consumenten teleurstellen, want er wordt meer besteld dan PostNL kan verwerken.

"Wij kunnen nu niet alles ophalen wat webwinkels bij ons aanbieden", aldus een woordvoerder. "Om ons netwerk draaiende te houden, moeten we nu grenzen aangeven. We lopen echt tegen de grenzen van ons netwerk aan."

Het bedrijf zegt dat het voor het eerst deze stap moet nemen. "We moeten nu helaas tegen webshops zeggen: sorry, dit is wat we kunnen ophalen, de rest doen we een dagje later."

Oproep na drukte stadscentra

PostNL zegt dat de bestelhausse mede komt doordat het in verschillende binnensteden afgelopen weekend te druk was en burgemeesters mensen opriepen om spullen online te bestellen in plaats van in het centrum te winkelen.

PostNL kan niet zeggen hoeveel pakketjes er geweigerd worden. Vanwege de drukte roept het bedrijf consumenten op om nu geen pakketten retour te sturen, maar daarmee te wachten tot na Sinterklaas.

Volgens het bedrijf is het aan webshops hoe ze omgaan met het feit dat PostNL niet alle pakketten kan meenemen. "Sommige geven aan: houd rekening met een langere bezorgtijd. Of ze geven voorrang aan bepaalde producten."

DHL: we kunnen alle klanten bedienen

Concurrent DHL zegt wel nog alle pakketten te kunnen afhalen bij webshops. "Het is extreem druk en ook drukker dan verwacht. Maar we kunnen al onze klanten nog prima bedienen, zowel kleine als grote webshops."

Het bezorgbedrijf zegt vanwege de drukte nu geen nieuwe klanten meer aan te nemen. "We willen onze bestaande relaties ten volle bedienen, voor nieuwe klanten hebben we helaas geen ruimte." DHL bezorgt nu zo'n 1,2 miljoen pakketten per dag in Nederland.