Advocaat: 'De wekker gaat iedere ochtend om half zeven, daar wil ik wel vanaf'

Advocaat wil plaats maken voor een jongere trainer: 'Ik hoor daar niet meer bij' - NOS

"Ik vind het genoeg geweest." Zo simpel is de uitleg van Dick Advocaat over zijn besluit om na het seizoen te stoppen als trainer van Feyenoord. "Ik heb nog steeds heel veel plezier in het werk, maar de wekker gaat iedere ochtend om half zeven. Daar wil ik op een gegeven moment wel vanaf. Dus dit is echt mijn laatste klus. Als clubcoach." 'Geen zin om spelers toe te spreken' Advocaat heeft het besluit om te stoppen al enige tijd geleden genomen. Omdat er steeds meer gespeculeerd werd over zijn toekomst - technisch directeur Frank Arnesen zou afscheid van hem willen nemen - koos Advocaat er dinsdag voor om zijn voornemen wereldkundig te maken. Woensdagmiddag volgde de uitleg.

Dick Advocaat op training voorafgaand aan de wedstrijd van donderdag - Pro Shots

Het nieuws komt daarmee kort voor het belangrijke Europa League-treffen met Dinamo Zagreb. "Maar ik geloof niet dat dat een groot probleem is", aldus Advocaat, die het zijn selectie niet persoonlijk heeft verteld. "Ik had er na de wedstrijd tegen FC Utrecht geen zin in om ze toe te spreken. En het maakt spelers toch niet uit wie de trainer is." Europese overwintering lonkt Onder Advocaat is Feyenoord bezig aan een knappe reeks aan ongeslagen duels in de eredivisie. Ook in Europees verband levert Advocaat een puike prestatie. Er is zicht op de eerste overwintering in lange tijd.

In 2014 slaagde Feyenoord er voor het laatst in om de groepsfase van de Europa League te overleven. De huidige goede uitganspositie is volgens Jens Toornstra grotendeels toe te schrijven aan de speelstijl van Advocaat. "We zijn sinds zijn komst op een andere manier gaan spelen. Meer vanuit een gesloten organisatie. Advocaat hamert altijd op de restverdediging. Dat is een formule die werkt in Europa." Behoudende trainer Het is een kwalificatie van het type trainer dat Advocaat al zijn hele carrière is en waarvoor hij zich geenszins schaamt. "Trainers willen altijd graag winnen. Maar ik heb een hekel aan verliezen." "Dus als winnen niet lukt, dan probeer ik toch nog een punt te krijgen. En ik heb ik altijd geleerd: organisatie is bepalend. Zo heb ik het ook altijd uitgevoerd." 'Zagreb gaat leunen' En met die instelling zal Feyenoord donderdagavond ook voor de dag komen tegen Dinamo Zagreb. "Wij gaan spelen zoals we tegen CSKA Moskou gespeeld hebben: geduldig. Zij hebben aan een punt genoeg om zich te kwalificeren, dus ik ben ervan overtuigd dat zij vanuit de leunstoel zullen proberen op de counter te spelen."