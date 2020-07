Simpele overwinning op Marioepol brengt AZ verder in Europa

AZ heeft de play-offs van de Europa League bereikt. Na het gelijkspel (0-0) in Odessa was het FK Marioepol in Den Haag simpel met 4-0 de baas. Met een treffer en twee assists was Calvin Stengs de gevierde man bij de Alkmaarse formatie.

Het uitduel werd om veiligheidsredenen niet in Marioepol gespeeld en nadat afgelopen weekend een deel van het dak van het AZ-stadion was ingestort, moest ook AZ uitwijken.

Op het kunstgras van ADO Den Haag waren de Alkmaarders, net als vorige week in Oekraïne, de baas. Het verschil met het duel in Odessa was echter dat AZ zich nu wel trefzeker toonde.

Stengs belangrijk

Calvin Stengs tekende voor de eerste treffer. Hij scoorde na een fraaie pass van Jonas Svensson. Thomas Ouwejan vond later, op aangeven van Stengs, het net via de paal.