Schumacher in voetsporen van vader Michael: 'Debuutjaar wordt leerjaar'

Dat een achternaam een zegen en een vloek tegelijk kunnen zijn, weet Schumacher als geen ander. Of, zoals NOS-commentator Louis Dekker het omschrijft: "Het ene jaar heeft hij er last van, het andere jaar juist profijt".

"Deze droom jaag ik al na sinds mijn derde, het is geweldig dat het gaat gebeuren", zegt Schumacher. "Ik was altijd positief en optimistisch, maar het was moeilijk als de resultaten even tegenvielen. Ik heb nooit opgegeven en dank dit onder meer aan mijn goede jaren in Formule 3 en de F2."

In de week waarin de ene zevenvoudig wereldkampioen een grand prix mist door het coronavirus, wordt bekend dat de zoon van die andere zevenvoudig kampioen volgend jaar debuteert in de Formule 1. Mick Schumacher, de 21-jarige zoon van Michael, rijdt in 2021 voor Haas.

Mick Schumacher staat niet bekend als een natuurtalent als Max Verstappen. "Hij heeft vaak een jaar langer nodig om te groeien", zegt Dekker. "Hij is het bewijs van de stelling die ik Jan Lammers weleens heb horen zeggen: autosport kun je leren, mits je keihard werkt en leergierig bent. En dat heeft hij beide in zich."

"Ik heb de enorme successen van Michael op de voet gevolgd en ook van dichtbij meegemaakt", aldus Steiner. "Het is geweldig dat ik nu zijn zoon mag begeleiden bij de eerste Formule 1-stappen. Daar verheug ik me enorm op."

Schumacher gaat rijden met nummer 47, vooral de 7 in dat getal is symbolisch. "7 slaat deels op titels van mijn vader, maar ik hou sowieso van dat getal", doelt Schumacher op het record van het aantal wereldtitels dat dit jaar is gevenaard door Lewis Hamilton.

"Het is ongelooflijk dat Hamilton en ik nu elkaar tegen gaan komen op de baan. De man die het record van mijn vader heeft geëvenaard. Maar ik heb al eerder gezegd: records zijn er om gebroken te worden. Dat is uiteindelijk ook mijn doel. Maar dit is pas het begin van een lange reis."

Dit seizoen al een debuut?

Er is daarnaast een scenario denkbaar waarin Schumacher dit jaar al debuteert in de Formule 1. Als Haas-coureur Romain Grosjean niet voldoende is hersteld van zijn zware crash van afgelopen weekeinde zou Schumacher in Abu Dhabi kunnen rijden.

"Als Romain niet kan racen, zal ik geen nee zeggen. Het is eervol dat ik al word genoemd. Uitdagend zou het zeker zijn, maar ik kan het aan. Ik doe al wat vrije trainingen. Als het moet is het een goede voorbereiding voor volgend jaar."