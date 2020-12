Frank Kramer, zowel op voetbalveld als in tv-studio kleurrijk maar wisselvallig

Met het overlijden van Frank Kramer - de oud-voetballer is 73 jaar geworden - is een eind gekomen aan een kleurrijk leven, dat zich voor een groot deel afspeelde op het voetbalveld, maar ook in de televisiestudio. Op beide locaties ontpopte hij zich tot een heuse entertainer.

De in een katholiek gezin opgegroeide Kramer begon met voetballen bij RKAVIC in Amstelveen. In 1970 maakte hij - de op 27 november 1947 geboren Amsterdammer is dan al 22 jaar - de sprong naar het betaalde voetbal. Na Blauw-Wit verdedigde de aanvaller de kleuren van FC Amsterdam, MVV, Telstar, FC Volendam en HFC Haarlem.

Dat was lang niet altijd op het hoogste niveau, maar uiteindelijk kwam Kramer tot 126 duels en 23 doelpunten in de eredivisie. Bij Volendam sloot hij in 1984 zijn voetballoopbaan af. Dik in de dertig, maar tegen een bal trappen was nu eenmaal zijn lust en zijn leven.

Eén op vier

Kramer gold als een even onnavolgbare als grillige buitenspeler. "Ik was een wisselvallige voetballer", vond hij zelf ook. "Sommige mensen zeiden over mij: één op vier. Eén goede wedstrijd tegenover vier slechte."