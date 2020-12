Fortuna Sittard gaat verder met coach Ultee

Sjors Ultee heeft bij Fortuna Sittard een contract voor anderhalf seizoen getekend als hoofdcoach. Hij bekleedde die functie al op interim-basis na het ontslag van Kevin Hofland vorige maand.

De 33-jarige Ultee was vorig seizoen op papier ook de hoofdtrainer in Sittard, omdat Hofland niet over de vereiste papieren beschikte. Nadat Hofland deze zomer zijn trainersdiploma had gehaald, wisselden de twee van functie.

Op 11 november werd Hofland ontslagen door Fortuna, dat laatste stond. Nu staat de club voorlaatste met 3 punten.

Alflen assistent

Rob Alflen wordt als assistent aan de technische staf toegevoegd. Ultee was eerder bij FC Utrecht en Helmond Sport nog de assistent van Alflen.