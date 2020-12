GGD rekent in huidig scenario op inenting niet-risicogroepen vanaf augustus

Het aantal mensen dat de GGD nodig heeft voor massavaccinatie is nog niet te geven, maar vermoedelijk gaat het om duizenden mensen. "Bij een eerdere massa-vaccinatie op meningokokken hebben we 3 miljoen prikken gezet met 7000 mensen op 200 locaties", zegt Kloppenburg.

De organisatie zegt nog wel te moeten weten of er bij het inenten gebruik kan worden gemaakt van de "opdrachtconstructie". Dan mogen er mensen prikken onder toezicht van een arts. Als die constructie niet mag worden toegepast, bijvoorbeeld omdat het toedienen ingewikkeld is, kan het vinden van voldoende personeel wel een probleem worden.

"Staan we nu klaar? Dan is het antwoord nee. Maar we kunnen snel schakelen. Vaccineren is ons vak", zegt Kloppenburg. Personeel moet straks via uitzendbureaus worden gevonden of door de mensen uit teststraten om te scholen. Het opleiden van mensen om te prikken duurt zo'n twee dagen.

Het voorbereiden zit hem bij de GGD nu vooral in het maken van plannen, gesprekken voeren met uitzendbureaus en het voorbereiden van de ICT. "Je kan niet alleen maar tenten neerzetten en 10.000 man aannemen. Dat is niet hoe je goed bent voorbereid. Je wilt ook niet honderd dingen voorbereiden waar je niets aan hebt", zegt woordvoerder Sonja Kloppenburg van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

De GGD werkt bij de voorbereidingen met verschillende scenario's, afhankelijk van de hoeveelheid vaccins die beschikbaar komt. In het huidige scenario gaat de GGD ervan uit dat het vaccineren van niet-risicogroepen vanaf augustus start. Tot die tijd denkt de GGD dat vooral de huisartsen aan het werk moeten om risicogroepen in te enten.

De GGD staat klaar voor het massaal vaccineren van de bevolking tegen het coronavirus zodra dat nodig is. In een interview met de NOS deelt de organisatie de eerste plannen voor de enorme inentingscampagne. Het vinden van voldoende personeel om te gaan prikken noemt de organisatie "waarschijnlijk geen probleem".

De GGD gaat er nu van uit dat er twintig prikken per uur door een werknemer kunnen worden gezet. Bij eerdere vaccinaties was dat zestig per uur. Het gaat in dit geval meer tijd kosten door de voorzorgsmaatregelen die vanwege corona genomen moeten worden.

Er zijn ook onzekerheden over de vorm waarin de spuiten worden aangeleverd; zijn ze kant en klaar of moet de vloeistof eerst nog worden opgezogen? Dat laatste kost meer tijd.

Volgens de GGD is de voornaamste klus nu het inrichten van de ICT die moet zorgen dat goed kan worden bijgehouden wie er al gevaccineerd is en wie niet. En wie er na drie weken opnieuw moet langskomen voor een tweede prik. Ook het regelen van de privacy en wie er bij die gegevens kan, is nog iets waaraan wordt gewerkt.

'Personeel was nooit een probleem'

Extra personeel wordt nu nog niet gezocht of aangenomen. "Er is geen aanleiding om aan te nemen dat het een probleem gaat worden. Als we kijken naar het afgelopen jaar was personeel nooit het probleem", zegt woordvoerder Kloppenburg.

Volgens haar waren de problemen rondom de hoog oplopende wachttijden bij teststraten en onvoldoende bron- en contactonderzoekers niet te wijten aan een personeelstekort, maar een gevolg van plotseling sterk oplopende besmettingscijfers en onvoldoende labcapaciteit.

De massavaccinatie komt in ieder geval als extra taak op het bordje van de toch al zwaar belaste GGD. Het grootschalig testen en uitgebreid bron- en contactonderzoek moet immers ook blijven doorgaan. Kloppenburg is daar gerust op: "Dat massa-vaccineren is voor ons gesneden koek."