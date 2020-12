Nederlander 30 jaar cel in op Malta voor moord op ex

Een 25-jarige Nederlander is op Malta veroordeeld tot 30 jaar cel voor het vermoorden van zijn Nederlandse ex-vriendin. Jelle R. heeft toegegeven dat hij de dader is.

Het slachtoffer, Shannon Mak, werd in augustus 2018 dood gevonden bij haar appartement in de plaats Santa Venera. De 30-jarige vrouw was zwaar mishandeld en haar keel was doorgesneden.

R. had levenslang kunnen krijgen, maar die straf ontloopt hij door een deal met de aanklagers. R. legde onlangs een bekentenis af en herhaalde vanochtend bij de rechtbank dat hij de dader is. Hij kreeg ook een boete van 116,47 euro wegens bezit van een mes.

"Als het aan mij lag, zou hij worden opgesloten in de cel en zou de sleutel worden weggegooid", zei de vader van Mak in oktober in een interview met The Times of Malta. Hij noemde R. een monster. "Ik kan hem niet vergeven", zei hij. "Maar aan wraak heb ik nooit gedacht."