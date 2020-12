Verdachte steekpartij en brand Haagse supermarkt aangehouden

De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij en het brandje in een Albert Heijn-filiaal in het centrum van Den Haag. De politie meldt dat zijn rol bij het incident aan de Grote Marktstraat nader wordt onderzocht.

Bij het incident, dat rond 12.00 uur gebeurde, raakten een supermarktmedewerker en iemand anders gewond. Hoe zij eraan toe zijn, is niet duidelijk. De aanleiding van het incident is niet bekend, maar volgens de politie wijst niets in de richting van terrorisme. De brand werd snel geblust.

De dader, een lange, getinte man van een jaar of dertig, vluchtte de winkel uit.

Alcohol aangestoken

De eigenaar van de kledingzaak naast de supermarkt vertelt aan Omroep West dat mensen de supermarkt uit kwamen rennen. "Ik hoorde dat iemand alcohol op de grond zou hebben gegooid en aangestoken."

Verder zeggen omstanders dat een man boos werd in de supermarkt, meldt de regionale omroep. Hij pakte een fles alcohol uit het schap, gooide die op de grond en stak de vloeistof aan.

Supermarkt gesloten

In een café-restaurant tegenover de supermarkt worden betrokkenen opgevangen. "Er was paniek alom", zegt de eigenaar van de zaak. "Mensen renden naar buiten en er was één grote chaos." Ze heeft camerabeelden die ze gaat delen met de politie. "Het is moeilijk te verkroppen dat er in deze tijd nog mensen zijn die zo iets naars doen."

"De winkel is nu gesloten", zegt het Albert Heijn-filiaal in een reactie. "Wij zorgen voor de opvang van onze collega's, die natuurlijk erg geschrokken zijn."

De twee gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht: