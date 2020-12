Bij een steekpartij in de Grote Marktstraat in Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt. Agenten zijn op zoek naar de dader.

Het incident gebeurde rond 12.00 uur in het centrum van Den Haag. Een van de slachtoffers is bij kennis, zegt de politie. Omroep West meldt dat een ondernemer in de straat zegt dat het incident bij de Albert Heijn was.