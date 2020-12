De uitzending van 2 december

Criminelen maken gebruik van 'spookbewoning'

Steeds meer gemeenten hebben last van (internationale) criminelen. De politie spreekt van een parallelle samenleving. Eén van de methoden die criminelen gebruiken heet 'spookbewoning': illegaal bewoonde huizen worden gebruikt om onder de radar te blijven of voor drugsproductie en -handel, voor mensenhandel, prostitutie, wapenhandel en arbeidsuitbuiting. Hoe groot is het probleem? Te gast is George Rasker, teamleider landelijk aanjaagteam ondermijning.