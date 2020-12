Zittende Kamerleden hoger op D66-lijst na stemming onder leden

De leden van D66 hebben flink wat veranderingen aangebracht in de concept-kandidatenlijst van de partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Na de stemming onder de leden komen veel Kamerleden hoger op de lijst en zakken veel nieuwkomers juist. Zo daalde het Haagse gemeenteraadslid Hanneke van der Werf van de derde naar de negende plaats en Jeanet van der Laan, wethouder in Lisse, van de achtste naar de dertiende.

Kamerlid Vera Bergkamp steeg ten opzichte van de 'advieslijst' van het bestuur van 5 naar 3, haar collega Sjoerd Sjoerdsma van 7 naar 5 en Salima Belhaj van 9 naar 6. Verder klom Kamerlid Tjeerd de Groot van 12 naar 8 en Paul van Meenen van 14 naar 11.

Staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief zakte van 10 naar 12.

Stemming onder alle leden

Anders dan bij veel andere partijen worden bij D66 de kandidatenlijsten niet vastgesteld op een congres, maar in een open stemming onder alle leden. Daardoor is de kans relatief groter dat er veranderingen komen in de lijstvolgorde.

De leden van D66 wezen eerder minister Sigrid Kaag al als lijsttrekker aan. D66 heeft nu 19 zetels in de Tweede Kamer en staat in de Peilingwijzer, een gemiddelde van de peilingen van Ipsos, I&O Research en Kantar, tussen de 11 en 15 zetels.