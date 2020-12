Vermoeide Ihattaren terug in PSV-selectie voor belangrijk duel met Granada

Mohamed Ihattaren is terug in de wedstrijdselectie van PSV. De middenvelder behoort tot de 21 spelers die naar Zuid-Spanje afreizen voor het Europa League-duel met Granada.

Ihattaren worstelt al maanden met zijn vorm. De laatste week kampte hij met vermoeidheidsverschijnselen.

"Mo heeft momenteel echt een goede mentale instelling", zei trainer Roger Schmidt eerder al over de manier waarop Ihattaren met zichzelf aan de slag is om weer aanspraak te maken op speelminuten. "Dus hij is op de goede weg."

In de tien wedstrijden waarin Ihattaren dit seizoen in actie kwam, was hij niet direct bij doelpunten betrokken.

Bekijk hier de reactie van trainer Roger Schmidt op de situatie rond Mohamed Ihattaren: