Goede uitgangspositie voor PSV ondanks matig optreden in Noorwegen

EPA

PSV heeft het ticket voor de play-offs van de Europa League bijna in de knip. Zonder goed te spelen won de ploeg van coach Mark van Bommel in Noorwegen met 1-0 van FK Haugesund. Volgende week is de return. De thuisploeg is slechts een subtopper in Noorwegen: vorig seizoen eindigde de club als vierde. Desondanks had PSV, dat opnieuw zonder Hirving Lozano startte, maar zomeraanwinst Timo Baumgartl liet debuteren, het behoorlijk lastig in de openingsfase. Haugesund was een paar keer gevaarlijk, zo moest doelman Jeroen Zoet na ruim tien minuten redding brengen bij een inzet van dichtbij, en zelf konden de Eindhovenaren weinig uitrichten. Gelukkig hielpen de Noren een handje. Een eerste handsbal werd nog gemist door de scheidsrechter, maar na de tweede ging de bal op de stip. Steven Bergwijn schoot onberispelijk binnen.

Kleine opleving Na de openingstreffer kwam PSV niet echt meer in de problemen, maar het spel werd er niet veel beter op. De Eindhovenaren vonden elkaar maar moeilijk en alleen Bergwijn en Donyell Malen konden zich af en toe aan de malaise onttrekken. Na een klein uur kwam Lozano alsnog binnen de lijnen en ook hij zorgde zo nu en dan voor een kleine opleving. Het was echter niet genoeg om de stugge Noren stuk te spelen. En dat was dit keer ook geen ramp. Haugesund perste er in de slotfase nog wel een slotoffensiefje uit, maar daarin hoefde doelman Jeroen Zoet geen moment handelend op te treden. Volgende week zou PSV dit klusje zonder problemen moeten kunnen klaren in Eindhoven.

Van Bommel: 'Kon beter, maar als je uitwedstrijd wint in Europa, is dat prima' - NOS