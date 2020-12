Organisatie Australian Open: 'Start waarschijnlijk 8 februari'

De Australian Open, het eerste grand slam toernooi van het jaar, kan volgend jaar toch worden gehouden. Niet op de oorspronkelijke datum van 18 januari, maar drie weken later op 8 februari. Toernooidirecteur Craig Tiley heeft dat in een brief aan de tennissers (die is gepubliceerd in The Age en de Sydney Morning Herald) laten weten: "Het heeft even geduurd. Maar het goede nieuws is dat het er naar uitziet dat we de Australian Open op 8 februari kunnen organiseren".

Het is de bedoeling dat de spelers tussen 15 en 17 januari in Australië arriveren en daarna twee weken in quarantaine gaan. Het is wel een aangepaste vorm van quarantaine, want spelers en hun coaches mogen wel maximaal vijf uur per dag hun hotel uit om te trainen op baan, in het krachthonk en om te eten. Alles coronaproof. Gedurende de quarantaine worden alle spelers meerdere keren getest op het coronavirus.

Kostenpost

De Australische tennisbond zal speciale chartervluchten regelen naar Melbourne voor de tennissers en hun entourage en zal de extra kosten dragen die komen kijken bij de quarantaineperiode. Ook maakte Tiley bekend dat het prijzengeld in Melbourne blijft zoals het dit jaar was: ruim 43 miljoen euro.

Ahoy

Uitstel naar 8 februari heeft ook gevolgen voor het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, dat van 6 tot en met 14 februari op de kalender staat.