Oud-voetballer en presentator Frank Kramer (73) overleden

Frank Kramer in 1981 - ANP

Frank Kramer is overleden. De oud-voetballer, die ook furore maakte als televisiepresentator en voetbalcommentator, is 73 jaar geworden. Kramer was al enige tijd ziek. De Amsterdammer begon met voetballen bij RKAVIC in Amstelveen en was al 22 jaar toen hij in 1970 de sprong naar het betaalde voetbal maakte. Na Blauw-Wit verdedigde de aanvaller de kleuren van FC Amsterdam, MVV, Telstar, FC Volendam en HFC Haarlem.

Frank Kramer, van publieksvoetballer tot televisiepresentator - NOS

Een groot deel van de zijn voetballoopbaan speelde zich op een bescheiden niveau af: toen hij in 1984 een punt zette achter zijn profbestaan, had de grillige buitenspeler er 'slechts' 126 wedstrijden (23 doelpunten) in de eredivisie op zitten. Zijn wisselvalligheid belette hem echter niet om zich te ontpoppen tot een eigenzinnige publieksvoetballer, die zich vooral in de confrontaties met de topclubs trachtte te manifesteren.

Ook buiten de voetballerij liet hij zich niet onbetuigd. Zo scoorde hij in 1976 als lid van gelegenheidsformatie Full House een hit met 'Standing on the inside' en was hij presentator van de televisieprogramma's AVRO's Sportpanorama, de Frank Kramer Show, Hints en Boggle.