VN krijgt toegang tot vluchtelingen strijdgebied Tigray

De Verenigde Naties en de Ethiopische regering hebben een akkoord getekend over hulp aan inwoners en vluchtelingen in de noordelijke regio Tigray. In het gebied dat grenst aan Eritrea leven zo'n 6 miljoen mensen. De afgelopen weken is er zwaar gevochten tussen eenheden van de Ethiopische regering en TPLF-opstandelingen die verbonden zijn aan de regionale regering.

Door het akkoord kan de VN beginnen met het verstrekken van noodhulp, zoals voedsel en medicijnen. Dit betekent niet dat iedereen in het strijdgebied meteen zal worden bereikt. Hulpverleners krijgen om te beginnen "ongehinderd" toegang tot die delen van Tigray die onder controle staan van de centrale regering van premier Abiy.

Wanneer de eerste hulp wordt afgeleverd, is nog niet duidelijk. Allereerst wordt vandaag in kaart gebracht waar in de regio allemaal behoefte aan is. Door het geweld is Tigray de afgelopen tijd niet bevoorraad.

Machtsstrijd

De federale regering en de regionale machthebbers in Tigray zijn verwikkeld in een machtsstrijd. Het TPLF voelt zich door premier Abiy, vorig jaar winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, op een zijspoor gezet. De gewapende strijd begon een maand geleden toen gewapende TPLF-eenheden in Tigray twee legerbases van het nationale leger zouden hebben aangevallen.

Zaterdag zei premier Abiy dat zijn strijdkrachten Mek'ele, de hoofdstad van Tigray, hebben ingenomen en dat daarmee de militaire operaties in de noordelijke regio zijn beëindigd. De leiding van het TPLF verklaarde daarop dat de strijd voor zelfbeschikking doorgaat.