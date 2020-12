Grosjean ontslagen uit ziekenhuis in Bahrein, richt zich op snelle rentree

Grosjean overleefde zondag een zware crash vlak na de start van de Grand Prix van Bahrein. Zijn auto schoot, nadat hij de bolide van de Rus Daniil Kviat had geraakt, van de baan en doorboorde met hoge snelheid de vangrail.

Over anderhalve week hoopt Grosjean weer op de grid te staan bij de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van het seizoen. Komend weekeinde tijdens de Grote Prijs van Sakhir, op hetzelfde circuit waar afgelopen zondag werd gereden, wordt hij vervangen door reservecoureur Pietro Fittipaldi .

Grosjeans team Haas meldt dat de Fransman in Bahrein blijft en de komende dagen behandelingen aan zijn rug en handen ondergaat.

Formule 1-coureur Romain Grosjean heeft het ziekenhuis in Bahrein woensdag verlaten. De Fransman is grotendeels hersteld van de brandwonden die hij zondag opliep bij een zware crash tijdens de grand prix.

De bolide brak in tweeën en vatte onmiddellijk vlam. Grosjean wist op eigen kracht uit het wrak te klimmen en werd met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij niets had gebroken en enkel brandwonden aan het ongeval had overgehouden.

Bekijk hieronder in de carrousel foto's van het ongeluk van Grosjean: