Zorgmedewerker en loonbeslag? Dan gaat je bonus misschien naar de schuldeiser

Vanwege de verwarring zegt de KBvG nu naar de rechter te stappen om een zaak voor te leggen. "Het is een vaag terrein en iedereen heeft een andere mening. Het Recofa heeft een standpunt ingenomen dat in mijn visie afwijkt van de wet", aldus Otter.

Deurwaarders zijn het daar niet mee eens. Die vinden het ook nog maar de vraag of de eenmalige gift wel of niet onder een loonbeslag valt. "Zonder hun baan hadden ze deze bonus niet gehad. Doorgeredeneerd zou dit dan onder de arbeidsovereenkomst kunnen vallen en daarmee het beslag", zegt Paul Otter van de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Op juridisch gebied ligt er wel een (niet bindend) advies van het Recofa, het landelijk overlegorgaan van rechters-commissaris in faillissementen en surseances van betaling. Die luidt dat voor mensen in schuldsaneringsregeling en faillissement, de zorgbonus van buiten de boedel zou moeten blijven. "Dit bedrag zou dus niet in de pot voor de schuldeisers terecht moeten komen, maar bij de zorgmedewerker zelf."

"De intentie bij het verstrekken was duidelijk: dit geld moet gaan naar mensen die hebben gewerkt in uitzonderlijk zware tijden. Het geld mag niet zomaar gaan naar de aflossing van hun schuld. Gebeurt dat wel, dan moet dat worden teruggedraaid", zegt De Kock.

Op verzoek van de Tweede Kamer geeft het kabinet dit jaar een bonus van 1000 euro per zorgmedewerker, in verband met de coronapandemie. Het extraatje is bedoeld voor mensen die "een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd" en niet meer dan twee keer modaal verdienen.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de kwestie buiten hun invloedssfeer ligt. "Dit is echt iets wat mensen met hun schuldhulpadviseur en deurwaarder moeten bespreken. De bonus is zo ontworpen dat hij aan alle kanten is dichtgetimmerd: mensen krijgen het bedrag netto en het heeft daardoor geen invloed op het belastbaar inkomen en een hierop gebaseerd recht op toeslagen. Maar we kunnen niet alles voorkomen."

"Een mistige situatie", zegt ook Auke Schouwstra van de NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening). Toch is het volgens hem duidelijk dat het geld bestemd is voor werknemers en niemand anders.

"Wij vinden dat het bij deze mensen terecht moet komen. Daarnaast zijn rechters geadviseerd dit bedrag buiten de boedel te houden. Daar zijn we heel blij mee want werknemers in de thuiszorg en de schoonmaak zijn groepen waar deurwaarders regelmatig langskomen voor schulden. Dus roepen wij deurwaarders op om te handelen in de geest van de regeling zoals hij tot stand is gekomen."

Goodwill

De branchevereniging voor schulphulpverlening noemt het vervelend dat mensen met schulden nu in discussie moeten met de deurwaarder. "Mensen hebben vaak al schuldenstress en dan komt dit er ook nog bij. Mijn advies is daarom: zoek hulp bij een schuldhulpverlener. Die gaat in overleg met de schuldeisers en vaak stopt een beslaglegging dan. Schuldhulp geeft rust om na te denken over wat verstandig is. Als het even kan, is het natuurlijk alsnog slim om de bonus te stoppen in de aflossing van de schuld."

Voor de cliënten die aan de bel trokken bij Joke de Kock geldt hopelijk een goede afloop, zegt de schuldhulpmanager. Maar daarmee is het grotere probleem volgens haar nog niet verholpen. "Wij vechten als schuldhulpverleners nu voor cliënten die er recht op hebben. Maar wat als je geen hulpverlener hebt die dat voor je doet? Bij dit soort uitzonderingen ben je vaak zeer afhankelijk van de goodwill van de deurwaarder. Het is gewoon stress voor deze mensen en die kunnen dat er niet bij hebben."