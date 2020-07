Net als Ajax en PSV is ook Feyenoord met een gelijkspel begonnen aan de competitie. In De Kuip werd het 2-2 tegen Sparta.

Feyenoord begon sterk aan de wedstrijd. Eerst maaide Dylan Vente in kansrijke positie volledig over de bal heen en daarna wist Sparta-doelman Tim Coremans een schot van Orkun Kökcü nog net op de paal te tikken.

Na die wervelende beginfase zakte Feyenoord toch een beetje terug. Halverwege de eerste helft was Kökcü wederom dicht bij een goal, maar het schot van de 18-jarige middenvelder ging rakelings naast. Feyenoord kwam in de eerste helft geregeld gevaarlijk door, maar tot goals leidde het niet.

Doelpunten na rust

Die doelpunten vielen wel in de tweede helft, maar het was Sparta dat de score opende, net na rust. Na rommelig verdedigen van Feyenoord haalde Mohamed Rayhi uit van buiten de zestien en doelman Kenneth Vermeer kwam niet bij de bal: 0-1.

Daarna leek Feyenoord het even kwijt, maar Steven Berghuis, die zondag zijn contract verlengde in Rotterdam, nam zijn ploeg op sleeptouw. Na een grote kans, waarbij hij vogelvrij kon inkoppen, maar de paal raakte, was het even later wel raak.